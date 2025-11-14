FIFA verkauft Parkplätze bei WM zu absurden Preise

Kritiker sagen, dass die FIFA wirklich aus allem Geld macht. Dazu zählen bei der Fußball-WM 2026 auch die Parkplätze, die man über eine eigene Website an fünf Standorten in den USA bereits für WM-Spiele buchen kann. Die Preise? Absurd. Martin Wachter, Obmann des ÖFB-Fanclubs „Blutgruppe Rot-Weiß-Rot“, sagt: „Das ist einfach eine brutale Ausbeutung der Fans.“ Dienstag in Wien gegen Bosnien wird das anders sein.
Der Wucher treibt immer wieder neue Blüten. Der Fußball-Weltverband hat in den USA in fünf Austragungsorten der WM 2026 eine Website zum Buchen von Parkplätzen eingerichtet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.