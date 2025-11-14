FIFA verkauft Parkplätze bei WM zu absurden Preise

Kritiker sagen, dass die FIFA wirklich aus allem Geld macht. Dazu zählen bei der Fußball-WM 2026 auch die Parkplätze, die man über eine eigene Website an fünf Standorten in den USA bereits für WM-Spiele buchen kann. Die Preise? Absurd. Martin Wachter, Obmann des ÖFB-Fanclubs „Blutgruppe Rot-Weiß-Rot“, sagt: „Das ist einfach eine brutale Ausbeutung der Fans.“ Dienstag in Wien gegen Bosnien wird das anders sein.