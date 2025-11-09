„Frankenstein“: Opulent, intim, ohne Halsschrauben

Nachdem seine Mutter viel zu früh verstirbt, ist Victor Frankenstein (Oscar Isaac) fest entschlossen, im Erwachsenenalter dem Tod ein Schnippchen zu schlagen und Leben zu kreieren. Dafür ist ihm jedes (moralisch) fragwürdige Mittel recht. Zwar verliert er dadurch seinen Uni-Posten, doch findet mit Henrich Harlander (Christoph Waltz) einen potenten Geldgeber. Also sammelt er fleißig Körperteile von hingerichteten Verbrechern und gefallenen Soldaten, um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Und just in dem Moment, als er glaubt gescheitert zu sein, erwacht sein Geschöpf (Jacob Elordi) zum Leben. Am Ende aber nicht ganz zufrieden mit seiner Kreation, versucht Frankenstein sie wieder „rückgängig“ zu machen – mit blutigen Folgen.