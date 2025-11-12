Baumgartner spürt „Kribbeln“ vor WM-Quali-Finale

Der Punkt in Bukarest wurde auch deshalb verspielt, weil das ÖFB-Team kurz vor Schluss einen Angriff startete, anstatt den Ball bis zum Schlusspfiff in den eigenen Reihen zirkulieren zu lassen. „Es spricht für unsere DNA, dass wir Spiele gewinnen wollen, andererseits hat der Teamchef recht. Wenn wir den Ball halten, wäre nichts mehr passiert“, meinte Baumgartner. Wie man agieren würde, sollte es auch gegen Zypern kurz vor Schluss unentschieden stehen, ließ der 26-Jährige offen. „Unser klares Ziel ist es, zu gewinnen. Wenn die Situation anderes hergibt, muss der Trainer entscheiden.“