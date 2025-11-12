Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2 Minuten bewusstlos

Herzprobleme! Große Sorge um Ex-Chelsea-Star

Fußball International
12.11.2025 15:35
Oscar
Oscar(Bild: AP/Christophe Ena)

Große Sorge um Oscar! Der Ex-Chelsea-Kicker und ehemalige brasilianische Nationalspieler musste aufgrund von Herzproblemen und einem Kollaps während des Trainings ins Krankenhaus gebracht werden.

0 Kommentare

Wie der TV-Sender „Globo“ berichtet, klagte der 34-Jährige während eines Belastungstrainings auf dem Ergometer über Unwohlsein, ehe er zu Boden stürzte und für rund zwei Minuten bewusstlos war. Der ehemalige Chelsea-Star wurde sofort medizinisch versorgt und befindet sich mittlerweile in stabilem Zustand. Oscar erwägt nun sogar, seine Karriere zu beenden.

Der Offensivspieler steht derzeit beim FC São Paulo unter Vertrag, dieser läuft noch bis Ende 2027. Zuvor spielte er acht Jahre lang in Shanghai, wo er einer der bestbezahlten Fußballer der Welt war.

Vom Chelsea-Star zum China-Millionär
Oscar war einst einer der großen Hoffnungsträger des brasilianischen Fußballs. Mit dem FC Chelsea gewann er die Europa League und wurde zweimal englischer Meister. 2014 erzielte er im legendären 1:7-WM-Halbfinale gegen Deutschland den einzigen Treffer für Brasilien. Sein Wechsel nach China im Jänner 2017 – mit erst 25 Jahren – sorgte damals weltweit für Aufsehen. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
84.257 mal gelesen
Niederösterreich
Kaufprüfgutachten positiv, trotzdem kein „Pickerl“
81.038 mal gelesen
Auch eine Beschwerde über die zentrale ÖAMTC-Stelle brachte bislang keine Einsicht oder Lösung: ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
80.916 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
782 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Fußball International
2 Minuten bewusstlos
Herzprobleme! Große Sorge um Ex-Chelsea-Star
Zehn Jahre danach
Mbappe und Co. gedenken Terrornacht-Opfer
UEFA-Europa-Cup
LIVE ab 18.55 Uhr: Austria gastiert bei Anderlecht
„Krone“ vor Ort
Erdbeben während ÖFB-Training: „Alles vibriert“
Es wird ernst …
Mega-Gehalt winkt! Bayern-Profi kurz vor Abschied?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf