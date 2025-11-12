Herzprobleme! Große Sorge um Ex-Chelsea-Star

Vom Chelsea-Star zum China-Millionär

Oscar war einst einer der großen Hoffnungsträger des brasilianischen Fußballs. Mit dem FC Chelsea gewann er die Europa League und wurde zweimal englischer Meister. 2014 erzielte er im legendären 1:7-WM-Halbfinale gegen Deutschland den einzigen Treffer für Brasilien. Sein Wechsel nach China im Jänner 2017 – mit erst 25 Jahren – sorgte damals weltweit für Aufsehen.