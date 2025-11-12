Herzprobleme! Große Sorge um Ex-Chelsea-Star

Große Sorge um Oscar! Der Ex-Chelsea-Kicker und ehemalige brasilianische Nationalspieler musste aufgrund von Herzproblemen und einem Kollaps während des Trainings ins Krankenhaus gebracht werden.
Wie der TV-Sender „Globo“ berichtet, klagte der 34-Jährige während eines Belastungstrainings auf dem Ergometer über Unwohlsein, ehe er zu Boden stürzte und für rund zwei Minuten bewusstlos war. Der ehemalige Chelsea-Star wurde sofort medizinisch versorgt und befindet sich mittlerweile in stabilem Zustand. Oscar erwägt nun sogar, seine Karriere zu beenden.
Der Offensivspieler steht derzeit beim FC São Paulo unter Vertrag, dieser läuft noch bis Ende 2027. Zuvor spielte er acht Jahre lang in Shanghai, wo er einer der bestbezahlten Fußballer der Welt war.
Vom Chelsea-Star zum China-Millionär
Oscar war einst einer der großen Hoffnungsträger des brasilianischen Fußballs. Mit dem FC Chelsea gewann er die Europa League und wurde zweimal englischer Meister. 2014 erzielte er im legendären 1:7-WM-Halbfinale gegen Deutschland den einzigen Treffer für Brasilien. Sein Wechsel nach China im Jänner 2017 – mit erst 25 Jahren – sorgte damals weltweit für Aufsehen.
