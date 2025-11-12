Ryanair: Ab heute ist Schluss mit dem Papierticket

Ryanair will Wegweiser sein

Ryanair versucht, die Sorgen zu zerstreuen. Der Start der Umstellung wurde vom ursprünglich geplanten Mai auf den ruhigeren November verschoben – um mögliche Startprobleme in einer weniger hektischen Reisezeit besser auffangen zu können. Nach eigenen Angaben will die Airline mit der digitalen Bordkarte über 300 Tonnen Papierabfall pro Jahr vermeiden – und damit weltweit die erste komplett papierlose Fluggesellschaft werden.