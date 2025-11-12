Nach Haft: Sarkozy genießt Mittagessen mit Bruni

Er wirkte abgemagert, aber gefasst. Nur 48 Stunden nach seiner Entlassung aus dem berüchtigten Gefängnis La Santé zeigte sich Sarkozy beim Mittagessen im „Le Flandrin“, einem der Lieblingslokale der Pariser High Society. Seine Frau, Ex-Topmodel und Sängerin Carla Bruni, wich ihm dabei nicht von der Seite und man sah ihr die Erleichterung an.