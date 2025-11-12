Vienna trennt sich von Sportdirektor Ivanschitz!

Vienna-Präsident Kurt Svoboda meint zur Trennung: „Der Verlauf dieser Herbstsaison und eine ehrliche Analyse, die auch die Aufarbeitung interner Fehler inkludierte, haben dazu geführt, dass wir die Zusammenarbeit mit Andreas Ivanschitz, beendet haben. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Andi hat seit seinem Einstieg bei der Vienna gemeinsam mit seinem Team viele wertvolle und auch nachhaltige Impulse gesetzt und sich stets mit großem Engagement und Leidenschaft für den Verein eingesetzt. Leider hat es am Ende nicht zum erhofften Erfolg geführt. Im Namen des gesamten First Vienna FC danke ich Andi und Chefscout Stefan Manzana Marin für ihre Arbeit, ihren Einsatz und ihre Identifikation mit der Vienna in den vergangenen Jahren. Auch solche Schritte gehören leider zum Sport, auch wenn sie schmerzen. Jetzt schauen wir in die Zukunft. Über allem steht das Ziel, die Vienna langfristig erfolgreich aufzustellen, dazu gehört es auch derartige Entscheidungen zu treffen.“