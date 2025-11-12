Vienna trennt sich von Sportdirektor Ivanschitz!

Überraschung bei der Vienna! Der Traditionsklub hat die Zusammenarbeit mit Sportdirektor Andreas Ivanschitz vorzeitig beendet. Auch Chefscout Stefan Manzana Marin muss gehen.
Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, basiert die Entscheidung auf einer „umfassenden Analyse“ der bisherigen Saison in der 2. Liga. Die Döblinger liegen aktuell nur auf Platz neun. Trotz erheblicher Investitionen und intensiver Arbeit sei die sportliche Weiterentwicklung „nicht im gewünschten Ausmaß erreicht worden“.
Vienna-Präsident Kurt Svoboda meint zur Trennung: „Der Verlauf dieser Herbstsaison und eine ehrliche Analyse, die auch die Aufarbeitung interner Fehler inkludierte, haben dazu geführt, dass wir die Zusammenarbeit mit Andreas Ivanschitz, beendet haben. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Andi hat seit seinem Einstieg bei der Vienna gemeinsam mit seinem Team viele wertvolle und auch nachhaltige Impulse gesetzt und sich stets mit großem Engagement und Leidenschaft für den Verein eingesetzt. Leider hat es am Ende nicht zum erhofften Erfolg geführt. Im Namen des gesamten First Vienna FC danke ich Andi und Chefscout Stefan Manzana Marin für ihre Arbeit, ihren Einsatz und ihre Identifikation mit der Vienna in den vergangenen Jahren. Auch solche Schritte gehören leider zum Sport, auch wenn sie schmerzen. Jetzt schauen wir in die Zukunft. Über allem steht das Ziel, die Vienna langfristig erfolgreich aufzustellen, dazu gehört es auch derartige Entscheidungen zu treffen.“
