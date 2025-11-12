Pöltl knackt 2500-Punkte-Marke im Toronto-Dress

Oklahoma City siegt weiter

Oklahoma City Thunder machte auch mit den Golden State Warriors kurzen Prozess. Der Titelverteidiger gewann 126:102 und feierte den elften Sieg im zwölften Saisonspiel. Shai Gilgeous-Alexander verbuchte 28 Punkte und elf Assists. Die New York Knicks bejubelten mit 133:120 gegen die Memphis Grizzlies den fünften Erfolg in Serie und bleiben erster Verfolger der Detroit Pistons in der Eastern Conference. Jalen Brunson zeichnete für 32 Zähler und zehn Vorlagen verantwortlich. Spannend ging es in Philadelphia zu, wo die 76ers gegen die Boston Celtics dank eines Treffers von Kelly Oubre Jr. neun Sekunden vor Schluss mit 102:100 die Oberhand behielten.