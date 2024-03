So schwer fiel es Kate, es den Kindern zu sagen

„Ihr Hauptanliegen war es, es den Kindern auf eine Art und Weise zu erklären, die sie beruhigt und mit der sie umgehen können.“ Und das hat Zeit gebraucht. Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (8), die in der Schule Ipads haben und natürlich auch schon im Internet surfen, mussten zudem gegen die viele Gerüchte um ihre Mama gewappnet werden. Ein enger Freund des Paares enthüllte gegenüber der Zeitung „The Times“: „Kate und William haben alles getan, um die Kinder zu schützen, damit sie nicht alles mitbekommen, was passiert ist. Die Kinder in der Schule reden, also war das ihre Hauptsorge.“