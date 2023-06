Autocross-Legende: So läuft das große Comeback

In der harten Autocross-Szene konnte sich der Weinviertler Markus Hofer bundesweit lange behaupten: Vier Mal stand er als Staatsmeister am Stockerl. Dann zog der Rennprofi jedoch den Schlüssel ab. Warum er nach acht Jahren wieder den Einstieg in die Cross-Szene wagte, wer ihm den Rücken stärkt und erste Erfolgsberichte - die „Krone“ weiß die Details.