Horitschon: Ortschef wehrt Vorwürfe ab

„Ich war nicht vor Gericht“

Jener Eigentümer, der den Vertrag nicht unterzeichnet hat, brachte daraufhin eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen den Bürgermeister ein – ein Bericht in einer Tageszeitung mit der Anschuldigung des Amtsmissbrauchs inklusive. „Der Vorwurf, ich führe das Verfahren für einen ,Parteifreund’, war beschämend und entbehrte jeglicher Grundlage“, entgegnet Petschowitsch. Ebenso weist er die Behauptung, er habe vor Gericht falsch ausgesagt, entschieden zurück: „Das entspricht nicht der Wahrheit. Ich war in diesem Verfahren kein einziges Mal vor Gericht.“ Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegen ihn sind mittlerweile eingestellt: „Nicht einmal ein Anfangsverdacht liegt vor.“