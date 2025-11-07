Lehárs „Lustige Witwe“: Wiederaufbau einer Liebe

Wie weit muss man das Libretto dabei aktualisieren?

In dem Sinn, dass man schaut, wo ist hier Kitsch, wo ist Sexismus, den man wegbekommen oder zumindest entschärfen muss, wo können die Pointen noch pfiffiger sein, wo kann es noch ein bisschen mehr ins Heute gehen. Es ist eine schwierige Gratwanderung, zwischen einem Respekt vor dem Original und einem Anpassen ans Heute, an unsere Haltungen, die sich verändert haben, vor allem in Bezug auf diesen gewissen sexistischen Blick. Wobei es in der „Lustigen Witwe“ ein komisches Paradoxon gibt, weil Hanna Glawari fast eine prototypisch-feministische Figur ist.