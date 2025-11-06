Kammerspiele: Alle freuen sich auf Sherlock Holmes

Niedermair: Man kann ja gar nicht aufwachsen auf dem europäischen Kontinent, ohne dass man ihn kennt oder zumindest ihn zu kennen glaubt. Die Spannung liegt im Stück. Es geht nicht nur ums Ergebnis, sondern der Prozess ist das Spannende. Es gibt viele Krimis, wo von Anfang an klar ist, wer der Mörder ist. Und sie sind trotzdem sehr, sehr spannend. Das ist auch hier der Fall. Und es gibt dramatische Wendungen, die man wahrscheinlich nicht erwartet. Ich würde sagen, es kommt fast jeder auf seine Kosten. Es gibt Liebe, es gibt Spannung, es gibt Krimi (lacht) und es gibt Tote.