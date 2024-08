Granaten und Vibratoren – so geht Mülltrennung

Michael Zwonarits packt gerne an. Seine treuen Begleiter, zwei dicke Handschuhe, die weit über das Handgelenk reichen, zieht er nur zum Begrüßen aus. Dass sein Händedruck jenem einer Müllpresse gleicht, ist kein Zufall. Zwonarits überwacht und kontrolliert das Geschehen auf der Kunststoff-Sortieranlage in Wulkaprodersdorf (Burgenland). Kraft in den Armen ist da ebenso hilfreich wie ein gutes Auge. Immer wieder zieht er ungeeignete Trümmer aus den riesigen Müllbergen. „Große Folien, Kanister oder Autoreifen sind für unsere Müll-Sortiermaschinen der Horror“, ärgert sich Zwonarits über falsch entsorgten Abfall. Denn eigentlich sollten in Wulkaprodersdorf nur gelbe Säcke mit Verpackungsmaterial landen. Die Realität sieht anders aus.