Richtig Müll trennen: Nicht so einfach wie gedacht

Mehr als ein Viertel des in Tirol produzierten Abfalls landet im Restmüll. Das müsste nicht sein: Laut der Tiroler Restmüllanalyse 2018/19 könnte mehr als die Hälfte davon recycelt werden. Die Bevölkerung am Land ist hier laut Martin Baumann vom Umwelt Verein Tirol „braver“ als in der Stadt: „Das liegt mitunter an der Anonymität. Am Land spricht mich der Nachbar an, wenn ich nicht richtig trenne.“