Erbe der Besatzungszeit: Die Briten in Klagenfurt

Kreuz und quer stehen im Sommer 1945 Maschinen am beschädigten Flughafen in Klagenfurt. Die ersten Wochen nach Kriegsende werden auch bei den Briten geprägt von Einfachheit und Improvisation. Die Soldaten schlafen in Zelten am Flughafengelände, werden in erster Linie durch Gulaschkanonen verköstigt.