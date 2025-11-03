„Dieser Raub war keine besoffene Gschicht“

Er ist 81, ungebremst unternehmungslustig und voll Kritik an Österreichs Kulturzustand. Dr. Wilfried Seipel, zwischen 1990 und 2008 als Generaldirektor des Wiener Kunsthistorischen Museums Österreichs einflussreichster Museumschef, leitet gerade eine seiner gefragten wissenschaftlichen Touren durch Ägyptens Ausgrabungsstätten. Im „Krone“-Gespräch vor seiner Abreise gesteht er lachend: „Es ist auch meine Eitelkeit, die mich zu erzählen drängte.“ Und ist überglücklich, dass seine Hauptarbeit der letzten Jahre, sein Buch „Mein Leben ein Abenteuer“, fertig vorliegt.