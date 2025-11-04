Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schloss Eggenberg

Steiermark Schau 2025 zog 208.600 Besucher an

Steiermark
04.11.2025 14:20
Fast zweieinhalbmal so viele Besucher wie in einem regulären Jahr kamen ins Schloss Eggenberg in ...
Fast zweieinhalbmal so viele Besucher wie in einem regulären Jahr kamen ins Schloss Eggenberg in Graz, um sich die Steiermark Schau 2025 anzusehen(Bild: Christoph Hartner)

Zwischen Ende April und Anfang November besuchten insgesamt 208.600 Besucherinnen und Besucher die Steiermark Schau 2025. Ins Schloss Eggenberg kamen mehr als doppelt so viele Interessierte wie in anderen Jahren. Beim Universalmuseum Joanneum spricht man von einem „großartigen Erfolg“ – und hofft trotz der Aussetzung 2027 auf eine Rückkehr in späteren Jahren. 

0 Kommentare

Es ist eine Erfolgsbilanz, die ob der Zukunft doch keine Freudensprünge auslöst: Die Steiermark Schau 2025 ist seit 2. November Geschichte. Am Dienstag zogen die Verantwortlichen des Universalmuseum Joanneum Bilanz über sechs Monate, die 7,4 Millionen Euro kosteten. „Die dritte Steiermark Schau hat gezeigt, welches Potenzial dieses Projekt hat“, sagt der künstlerische Leiter des UMJ, Marko Mele. „Mit 208.600 Besuchern haben wir gezeigt, dass Geschichte begeistern kann, wenn man sie fühlbar macht.“

Die Ausstellung „Ambition und Illusion“ in den Prunkräumen des Schlosses Eggenberg über die Geschichte des steirischen Adelsgeschlechts zog 96.411 Interessierte an. „Das macht sie zur am stärksten besuchten Ausstellung seit der Loslösung des UMJ im Jahr 2003, und auch davor gab es nur eine stärkere Schau über Paul Gauguin im Jahr 2000.“ Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Jahr mit 40.000 Besuchern ist das fast zweieinhalbmal so viel. 

Die Verantwortlichen der Steiermark Schau zogen Bilanz, in der Mitte mit weißem Schild ...
Die Verantwortlichen der Steiermark Schau zogen Bilanz, in der Mitte mit weißem Schild Geschäftsführer Marko Mele (re.) und Josef Schrammel(Bild: Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek)

Der kaufmännische Geschäftsführer Josef Schrammel zeigt sich auch mit den Zahlen im Archäologiemuseum und im Münzkabinett zufrieden, wo man 20 bis 30 Prozent mehr an Besuchern verzeichnete – an beiden Standorten übrigens die höchsten Zahlen seit ihres Bestehens. „Und unseren Pavillon in Wien am Heldenplatz besuchten 38.000 Menschen – das waren fast doppelt so viele wie erwartet.“ Insgesamt sahen die Werke von Erwin Wurm, Milica Tomić und anderen an allen Standorten (Mariazell, Ljubljana, Leoben und in Eggenberg) 65.569 Kunstbegeisterte. 

Letzte Arbeiten von Brandl und Schmalix
„Das Mammutprojekt ist sehr gut verlaufen“, sagt Günther Holler-Schuster, Leiter der Neuen Galerie, auch wenn der Schutz der Kunstwerke vor dem Wetter eine Herausforderung war. „Eine dunkle Wolke schwebt aber natürlich über dem Projekt, weil sowohl Herbert Brandl als auch Hubert Schmalix währenddessen verstorben sind.“ Und so sind es die letzten Arbeiten der beiden Künstler, die im Pavillon zu sehen waren. „Der Vorhang von Schmalix verbleibt jedenfalls im Museum. Über das Gebirge von Brandl wird verhandelt.“

Lesen Sie auch:
Wird wohl verschwinden: Die heurige Steiermark Schau im Schloss Eggenberg war wohl die vorerst ...
4,2 Millionen weniger
Minus im Kulturbudget: Steiermark Schau gestrichen
16.10.2025
Graz: Steiermark Schau
Goldene Kutsche aus Krumau im Schloss Eggenberg
15.04.2025
Steiermark Schau
Die Eggenberger Fürsten als Götter und Planeten
12.07.2025

Im Schloss Eggenberg wandert ein Großteil der Ausstellungsstücke wieder zurück an seinen angestammten Ort. Die mediale Aufarbeitung und die beiden ersten Räume im Erdgeschoß inklusive des Modells des Schlosses bleiben aber erhalten, versichert Paul Schuster, den den Standort leitet. 

Dunkle Wolken schweben jedoch auch über der Zukunft der Steiermark Schau. Denn trotz ihres Erfolgs wird es für die Landesausstellung im Jahr 2027 aus Kostengründen keine Fortsetzung geben. „Wir hatten schon ein Konzept und würden uns freuen, wenn die Steiermark Schau wieder kommt und wir sie umsetzen dürfen“, sagt Marko Mele. Auch für kleinere, weniger kostenintensive Projekte sei man offen. „Wir sind bereit für 2028 oder die Folgejahre“, sagt Schrammel. 

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
148.713 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
128.038 mal gelesen
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
127.509 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf