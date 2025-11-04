Steiermark Schau 2025 zog 208.600 Besucher an

Letzte Arbeiten von Brandl und Schmalix

„Das Mammutprojekt ist sehr gut verlaufen“, sagt Günther Holler-Schuster, Leiter der Neuen Galerie, auch wenn der Schutz der Kunstwerke vor dem Wetter eine Herausforderung war. „Eine dunkle Wolke schwebt aber natürlich über dem Projekt, weil sowohl Herbert Brandl als auch Hubert Schmalix währenddessen verstorben sind.“ Und so sind es die letzten Arbeiten der beiden Künstler, die im Pavillon zu sehen waren. „Der Vorhang von Schmalix verbleibt jedenfalls im Museum. Über das Gebirge von Brandl wird verhandelt.“