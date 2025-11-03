Didi Hamann: „Dem Fußball reißt das das Herz raus“

„Ich bin erschrocken. Wir haben das jetzt sieben Jahre, sind wir weiter als vor sieben Jahren?“, kritisierte Hamann. Tatsächlich kam der VAR in der deutschen Bundesliga bereits zur Saison 2017/18 – also vor acht Jahren – erstmals zum Einsatz. „Wenn du dir in der dritten Liga ein Spiel ohne Videobeweis anschaust, ist das ein anderer Sport. Das ist der Sport, wie er sein sollte. Der Ball ist im Tor und es ist Tor. Dem Fußball reißt das das Herz raus, wenn sich 60.000 Fans im Stadion gar nicht trauen zu jubeln. Dann ist irgendwann das Tor und dann ist natürlich die Freude schon irgendwie wieder vorbei.“