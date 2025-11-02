Hundertstel-Entscheidung bei New-York-Marathon

Kipchoge riss nach 25 Kilometern ab

Der 40-Jährige Kipchoge musste nach etwas mehr als 25 Kilometern abreißen lassen. Wie Kipchoge war auch die äthiopische Leichtathletik-Legende Kenenisa Bekele, auf der Bahn mit dreimal olympischem Gold, ohne Chance. Obiri gewann wie 2023 in der US-Metropole und düpierte bei ihrem Erfolg auch Paris-Olympiasiegerin Sifan Hassan. Die Niederländerin hatte schon früh Probleme, den Anschluss zu halten, und landete mit fast fünf Minuten Rückstand (2:24:43 Stunden) auf dem sechsten Platz.