Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weiterhin makellos

Tabellenführer Austria Wien besiegt auch den LASK

Fußball National
02.11.2025 16:35
Austria Wiens Frauen bleiben weiterhin makellos an der Tabellenspitze.
Austria Wiens Frauen bleiben weiterhin makellos an der Tabellenspitze.(Bild: GEPA)

Die Frauen von Austria Wien haben am Sonntag in der 11. Bundesliga-Runde dem LASK mit einem 3:1 die erste Auswärtsniederlage zugefügt.

0 Kommentare

Die Wienerinnen besiegten die Gäste nach Treffern durch Weilharter (21.), Cordes (25.) sowie durch ein Eigentor von Räämet (32.). Den Ehrentreffer der Oberösterreicherinnen scorte Fukumoto (65.). Die Austria steht immer noch mit dem Punktemaximum da und führt weiter fünf Punkte vor Verfolger St. Pölten.

Salzburg schlägt Altach
Die Frauen von Red Bull Salzburg feierten im Match gegen den unmittelbaren Verfolger Altach einen 4:2-Auswärtssieg und rückten damit auf Rang drei vor. Die Vorarlbergerinnen schafften zwar nach einem 0:3 zur Pause noch den Anschlusstreffer, doch Vina Crnoja sorgte in der 85. Minute für klare Verhältnisse. In Nachzüglerduellen setzte sich der USV Neulengbach bei Schlusslicht SPG Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz 1:0 (0:0) durch und Gastgeber First Vienna FC hatte gegen SpG Südburgenland/TSV Hartberg dank starker zweiter Hälfte beim 4:1 (1:1) wenig Mühe.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
165.198 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
130.321 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
117.320 mal gelesen
Mehr Fußball National
Weiterhin makellos
Tabellenführer Austria Wien besiegt auch den LASK
Zwei Tore aberkannt
Umkämpfte Partie! Remis zwischen WAC und WSG Tirol
Gegen zehn Rieder
Salzburger gewinnen und legen in der Tabelle vor
Bundesliga im TICKER
LIVE: Aufstellungen für Rapid gegen Sturm sind da
Insolvenz droht
Mehrere Stripfing-Kicker treten aus Verträgen aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf