Tabellenführer Austria Wien besiegt auch den LASK

Salzburg schlägt Altach

Die Frauen von Red Bull Salzburg feierten im Match gegen den unmittelbaren Verfolger Altach einen 4:2-Auswärtssieg und rückten damit auf Rang drei vor. Die Vorarlbergerinnen schafften zwar nach einem 0:3 zur Pause noch den Anschlusstreffer, doch Vina Crnoja sorgte in der 85. Minute für klare Verhältnisse. In Nachzüglerduellen setzte sich der USV Neulengbach bei Schlusslicht SPG Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz 1:0 (0:0) durch und Gastgeber First Vienna FC hatte gegen SpG Südburgenland/TSV Hartberg dank starker zweiter Hälfte beim 4:1 (1:1) wenig Mühe.