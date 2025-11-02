Tabellenführer Austria Wien besiegt auch den LASK

Die Frauen von Austria Wien haben am Sonntag in der 11. Bundesliga-Runde dem LASK mit einem 3:1 die erste Auswärtsniederlage zugefügt.
Die Wienerinnen besiegten die Gäste nach Treffern durch Weilharter (21.), Cordes (25.) sowie durch ein Eigentor von Räämet (32.). Den Ehrentreffer der Oberösterreicherinnen scorte Fukumoto (65.). Die Austria steht immer noch mit dem Punktemaximum da und führt weiter fünf Punkte vor Verfolger St. Pölten.
Salzburg schlägt Altach
Die Frauen von Red Bull Salzburg feierten im Match gegen den unmittelbaren Verfolger Altach einen 4:2-Auswärtssieg und rückten damit auf Rang drei vor. Die Vorarlbergerinnen schafften zwar nach einem 0:3 zur Pause noch den Anschlusstreffer, doch Vina Crnoja sorgte in der 85. Minute für klare Verhältnisse. In Nachzüglerduellen setzte sich der USV Neulengbach bei Schlusslicht SPG Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz 1:0 (0:0) durch und Gastgeber First Vienna FC hatte gegen SpG Südburgenland/TSV Hartberg dank starker zweiter Hälfte beim 4:1 (1:1) wenig Mühe.
