Lustenau verkürzt Rückstand auf Spitzenduo

Austria Lustenau hat in der 2. Fußball-Liga Platz drei behauptet. Die Vorarlberger setzten sich am Sonntagvormittag zum Abschluss der 12. Runde im Duell der beiden jüngsten Bundesliga-Absteiger gegen Austria Klagenfurt mit 2:0 (2:0) durch.
Die Tore erzielten Mohamed-Amine Bouchenna (10.) und Robin Voisine (15.) bereits in der Anfangsphase. Nach den Punkteverlusten von St. Pölten und Admira am Samstag liegen die Lustenauer nur noch sechs bzw. zwei Zähler hinter dem Spitzenduo.
Hit am Samstag
Während sich die Admira und Leader St. Pölten am Freitag (20.30 Uhr) im Schlager in der Südstadt gegenüberstehen, gastiert Lustenau am Samstag (14.30 Uhr) beim sieglosen Schlusslicht Schwarz-Weiß Bregenz. Der Tabellendritte geht mit dem Selbstvertrauen von drei Siegen aus den jüngsten vier Ligaspielen ins Derby und hat nur eine seiner jüngsten acht Partien verloren. Klagenfurt dagegen ist mittlerweile vier Spiele sieglos. Der aktuelle Bundesliga-Absteiger liegt weiter auf Rang sechs.
