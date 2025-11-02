Lustenau verkürzt Rückstand auf Spitzenduo

Hit am Samstag

Während sich die Admira und Leader St. Pölten am Freitag (20.30 Uhr) im Schlager in der Südstadt gegenüberstehen, gastiert Lustenau am Samstag (14.30 Uhr) beim sieglosen Schlusslicht Schwarz-Weiß Bregenz. Der Tabellendritte geht mit dem Selbstvertrauen von drei Siegen aus den jüngsten vier Ligaspielen ins Derby und hat nur eine seiner jüngsten acht Partien verloren. Klagenfurt dagegen ist mittlerweile vier Spiele sieglos. Der aktuelle Bundesliga-Absteiger liegt weiter auf Rang sechs.