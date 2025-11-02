Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2. Liga

Lustenau verkürzt Rückstand auf Spitzenduo

2. Liga
02.11.2025 12:53
Austria Lustenau durfte gegen die Klagenfurter Austria jubeln.
Austria Lustenau durfte gegen die Klagenfurter Austria jubeln.(Bild: GEPA)

Austria Lustenau hat in der 2. Fußball-Liga Platz drei behauptet. Die Vorarlberger setzten sich am Sonntagvormittag zum Abschluss der 12. Runde im Duell der beiden jüngsten Bundesliga-Absteiger gegen Austria Klagenfurt mit 2:0 (2:0) durch.

0 Kommentare

Die Tore erzielten Mohamed-Amine Bouchenna (10.) und Robin Voisine (15.) bereits in der Anfangsphase. Nach den Punkteverlusten von St. Pölten und Admira am Samstag liegen die Lustenauer nur noch sechs bzw. zwei Zähler hinter dem Spitzenduo.

Hit am Samstag
Während sich die Admira und Leader St. Pölten am Freitag (20.30 Uhr) im Schlager in der Südstadt gegenüberstehen, gastiert Lustenau am Samstag (14.30 Uhr) beim sieglosen Schlusslicht Schwarz-Weiß Bregenz. Der Tabellendritte geht mit dem Selbstvertrauen von drei Siegen aus den jüngsten vier Ligaspielen ins Derby und hat nur eine seiner jüngsten acht Partien verloren. Klagenfurt dagegen ist mittlerweile vier Spiele sieglos. Der aktuelle Bundesliga-Absteiger liegt weiter auf Rang sechs.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
163.941 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
119.460 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
115.795 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr 2. Liga
2. Liga
Lustenau verkürzt Rückstand auf Spitzenduo
Zweite Liga
Top-Duo patzt! St. Pölten kassiert dritte Pleite
Im Abstiegskampf
Bei Hertha Wels zählt für Bregenz nur ein Sieg
Klare Pleite
Nächster Bauchfleck von Austria Salzburg
Knalleffekt in 2. Liga
Stripfing „beerdigt“ sich jetzt offenbar selbst

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf