Spaniens Altkönig lästert in Memoiren über Lady Di

„Kalt, wortkarg, distanziert“

Gleichzeitig verliert Spaniens Altkönig, der seit einigen Jahren im Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt, aber auch keine guten Worte über Lady Di, die 1997 im Alter von nur 36 Jahren bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam. Diana sei demnach „kalt, wortkarg, distanziert“ gewesen – „außer in Gegenwart der Paparazzi“. Ein klarer Widerspruch zu dem Bild, das viele Royal-Fans bis heute von der „Prinzessin der Herzen“ haben.