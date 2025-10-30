Samra: Feuer über Wien – aber mit leiserer Flamme

Ein Döner vor dem Feuer

Auch in Wien hat sich Samra angekündigt – der letzte Stopp seiner Tour, also das große Finale. Vor ausverkauftem Haus in der Simm City soll er am Mittwochabend spielen. Schon am Eingang steht ein Polizist und checkt die Lage – klar, bei einem Rap-Konzert keine Überraschung. Um 19.30 Uhr ist ein Voract angekündigt: Caney030. Um 20 Uhr dann Samra. Doch weder der eine noch der andere lässt sich blicken. Kurz nach acht hallen schon die ersten „Samra! Samra! Samra!“-Rufe durch den Saal.

Die Crowd ist bunt gemischt: eingefleischte Rap-Fans neben ganz normalen Jugendlichen und älteren Besuchern – ein wilder, sympathischer Mix. Während das Publikum ungeduldig wartet, kann man auf Instagram live mitverfolgen, wo sich Samra gerade befindet. Und ja, er ist da - allerdings im Backstage, wo er genüsslich seinen Ferhat-Döner isst. Rap-Klischee somit erfüllt. Um 20.30 Uhr gehen endlich die Lichter aus, das Publikum tobt, und mit Herzschlag-Intro und arabischen elterlichen Stimmen aus der Kindheit betritt der Rapper in schwarzer Baseball-Jacke mit Louis Vuitton Glitzerschrift die Bühne. Sein erster Song: „Feuer über Deutschland“ – diesmal allerdings brennt das Feuer über Wien.