Jazeek: Hype, Hits und hysterische Teenies

Währenddessen hing natürlich weiter der Duft von Marihuana in der Luft – warum auch nicht. Bei so vielen Teenies und dieser Art von Musik wäre es fast schon verdächtig gewesen, wenn man nichts gerochen hätte. Nach „Take It“ verließ der Musiker die Bühne und ließ die Crowd mit einem Screen zurück, auf dem O-Töne und Zitate von ihm liefen – darunter auch seine Geschichte zu „Blunt für dich“. Besseres Timing geht kaum: erst der Geruch, dann die Metapher. Plötzlich setzt ein Piano ein – gespielt von Lukas – und mitten in der Menge erhebt sich eine Schwebebühne. Darauf taucht der Künstler wieder auf, natürlich gut gesichert in dieser Höhe. „Ich bau’ einen Blunt für dich, oh na-na-na“ schallt es aus allen Richtungen, die Fans singen jede Zeile mit. Dass ausgerechnet Cassandra Steens und Adel Tawils Klassiker „Stadt“ dafür herhalten musste, bleibt Geschmackssache – für die Gen Z ist es jedenfalls längst zur eigenen Hymne im Jahr 2025 geworden.