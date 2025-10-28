Legal repercussions
Carinthian man now faces charges after saving lives
First, a Carinthian man was banned from entering and approaching - then he helped his former partner in a medical emergency. Now he could be charged and end up before the provincial administrative court.
Despite a valid no trespassing and no approach order, a Carinthian woman called her former partner due to a medical emergency. The man immediately rushed to help his ex-girlfriend and probably saved her life. "She was diagnosed with a double posterior wall infarction," says the Carinthian.
