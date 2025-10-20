Brueghel, Goya und Waldmüller unter dem Hammer

Das Meisterwerk des Biedermeier-Malers wurde vor 86 Jahren von den Nationalsozialisten geraubt, war noch bis Juni im Museum Wiesbaden und wurde im Juli von der Bundesrepublik Deutschland den rechtmäßigen Erben zurückgegeben. Es stammt aus dem Besitz der jüdischen Unternehmerin Grete Klein, die 1938 aus Österreich fliehen musste. Geschätzt wird das mit 1858 datierte Bild auf eine halbe Million Euro.