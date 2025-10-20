Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dorotheum

Brueghel, Goya und Waldmüller unter dem Hammer

Kultur
20.10.2025 17:00
Ferdinand Georg Waldmüllers „Hansl’s erste Ausfahrt“ (Ausschnitt) aus dem Jahr 1858 bekommt bei ...
Ferdinand Georg Waldmüllers „Hansl’s erste Ausfahrt“ (Ausschnitt) aus dem Jahr 1858 bekommt bei der Auktion besondere Aufmerksamkeit.(Bild: © Dorotheum)

Bei der „Classic Week“ im Dorotheum steht ab heute unter anderem ein restituiertes Waldmüller-Gemälde zum Verkauf. „Hansl’s erste Ausfahrt“ wurde erst diesen Sommer an die rechtmäßigen Besitzer restituiert. 

0 Kommentare

Es wird ein hochkarätiger Herbst im Dorotheum: Das Wiener Auktionshaus startet heute mit großen Namen in die „Classic Week“: Das Porträt des jungen Herzogs von Alba aus der Hand von Francisco de Goya zählt ebenso zu den Höhepunkten wie das frisch restituierte Waldmüller-Werk „Hansl’s erste Ausfahrt“.

Das Meisterwerk des Biedermeier-Malers wurde vor 86 Jahren von den Nationalsozialisten geraubt, war noch bis Juni im Museum Wiesbaden und wurde im Juli von der Bundesrepublik Deutschland den rechtmäßigen Erben zurückgegeben. Es stammt aus dem Besitz der jüdischen Unternehmerin Grete Klein, die 1938 aus Österreich fliehen musste. Geschätzt wird das mit 1858 datierte Bild auf eine halbe Million Euro.

Lesen Sie auch:
André Heller vor einer der Flüstermuscheln, die zum spielerischen Interagieren einladen
André Heller
Ein neues Wunderland am alten Donaustrand
30.09.2025
Neue Einfachheit
Wie eine indische Architektin das Bauen neu denkt
02.10.2025
Kunsthalle Wien
Wo sich Schnecken und Delfine im Yetizelt treffen
08.10.2025

Das um 1783 entstandene Goya-Porträt zeigt bereits die für den Künstler typische Verbindung aus naturalistischem und psychologischem Realismus und wird ebenfalls auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Weitere Schwerpunkte der Auktion sind Spanische Stillleben mit einem Früchtestillleben der Spanischen Schule des 17. Jahrhunderts sowie einem Werk von Juan de Espinosa (80.000 bis 120.000 Euro).

Von Jan Brueghel d. J. kommt ein Stillleben mit Blumenkranz, Schmuckkästchen und Taschenuhr zur Versteigerung (120.000 bis 180.000 Euro). Sein Vater Jan Brueghel d. Ä. ist mit einer dramatischen Darstellung von Aeneas und Anchises auf der Flucht aus dem brennenden Troja vertreten (120.000 bis 180.000 Euro).

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
101.942 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
88.170 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Wien
Fahndungsaufruf: Haben Sie den Sepp gesehen?
81.188 mal gelesen
Haben Sie Sepp Schellhorn gesehen?
Mehr Kultur
Krone Plus Logo
Nach Louvre-Coup
Die fünf spektakulärsten Kunstdiebstähle der Welt
Dorotheum
Brueghel, Goya und Waldmüller unter dem Hammer
Ballett-Premiere
Ein antikes Liebespaar bezaubert in der Staatsoper
Krone Plus Logo
Premiere in Linz
„Eurotrash“: Die letzte Reise von Mutter und Sohn
„Last Rites“
Ozzy, Tod und Teufel: Das letzte Buch der Legende
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf