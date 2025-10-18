"Really hot industry"
How the Trump clan is making billions with cryptocurrency
During his first term in office, US President Donald Trump was not considered a Bitcoin supporter, once calling the cryptocurrency a "scam". However, this changed during the election campaign for his second term, which was supported by millions of dollars from the tech industry. Today, the Trump clan is doing brilliant business with cryptocurrency - and earning more than some Silicon Valley companies.
The Trump Organization, which bundles the business activities of the president's family, made most of its money in the past from real estate and golf courses. In recent months, however, an important new pillar has been added that has made the Trump clan much richer: the cryptocurrency business. Krone+ shows you how the presidential family of the United States entered into an alliance with the crypto industry - and where the billions come from.
