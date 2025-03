„Unser Planet sendet immer mehr Stresssignale aus“

Fünf Schlaglichter des Berichts

Der Bericht kam dabei zu fünf zentralen Erkenntnissen: Die globale Durchschnittstemperatur lag 2024 rund 1,55 Grad über dem vorindustriellen Niveau – ein neuer Höchstwert. Die letzten acht Jahre brachten Rekordwerte beim Wärmeinhalt der Ozeane, die 90 Prozent der überschüssigen Wärme aufnehmen. Auch die Eisausdehnung in der Antarktis sank auf historische Tiefstände, während Gletscher weltweit so viel Masse verloren wie nie zuvor in einer Dreijahresperiode.