Verfolgung mit Baby an Bord: „Amtsbekannter Raser“

13 Monate U-Haft statt sechs Wochen hinter Gittern

„Er hat einen schlechten Tausch gemacht“, so Verteidiger Christian Werner. Denn statt sechs Wochen saß er nun 13 Monate in U-Haft – eine Zeit lang unter anderem wegen versuchten Mordes. Denn nachdem er gegen die Einbahn in eine Seitenstraße gerast war, zwei Autos rammte und schon von Einsatzfahrzeugen umzingelt war, soll er mit seinem 6er-BMW auf einen Polizisten zugefahren sein. Angeklagt ist das jetzt als versuchte absichtlich schwere Körperverletzung.