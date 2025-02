Mittelspecht und Fledermaus verzögern Brückenbau

Bei der Donautalbrücke in Linz hatte bekanntlich der Wanderfalke das letzte Wort, in Mauthausen sind es jetzt der Mittelspecht und die Fledermaus, die Baumaschinen und Kränen einen Strich durch die Rechnungen machen. Wer hätte gedacht, dass Tiere so viel Einfluss auf Brückenbauprojekte haben? Die unendliche Geschichte geht weiter ...