Experte: „Sehr starke Schmerzen sind nicht normal“

Jetzt mit Spezialambulanz in Wien

Unter Endometriose versteht man eine gutartige, chronisch verlaufende Erkrankung. Dabei tritt Gewebe, das die Innenseite der Gebärmutterhöhle auskleidet, an anderen Stellen des Körpers auf. Die Spezialambulanzen des Wiener Gesundheitsverbundes für von Endometriose betroffene Frauen behandelten im Vorjahr 666 Patientinnen, zwischen Jänner und August 2025 waren es schon 586. „Im Bereich der Bewusstseinsbildung hat sich viel getan“, sagt Wohlmuth. Endometriose ist zwar nicht heil-, aber durchaus therapierbar. Neben einer Hormontherapie ist die effektivste Behandlung die chirurgische Entfernung der Herde.