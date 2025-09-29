Riesen-Spitalsküche für täglich 40.000 Mahlzeiten

Mehr Fläche als ein Fußballfeld wird die neue Großküche für das Donauspital haben, zu der nun im bisherigen Garten des Pavillon 3 der Spatenstich erfolgte. Ende 2027 soll der Bau mit Keller, Erdgeschoß und erstem Stock fertig sein, Mitte 2028 der Betrieb anlaufen. Die neue Speisenaufbereitung bedeutet eine Verzehnfachung der bisherigen Kapazitäten. Dabei ist nicht nur die steigende Zahl von Bewohnern – und damit auch Patienten – in der Donaustadt mitgedacht, sondern auch ganz Floridsdorf, dessen Klinik künftig von der Donaustadt versorgt werden soll.