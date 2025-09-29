Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Baustart in Donaustadt

Riesen-Spitalsküche für täglich 40.000 Mahlzeiten

Wien
29.09.2025 16:00
Die neue Küche ist der erste große Zubau im Donauspital seit der Eröffnung vor 33 Jahren.
Die neue Küche ist der erste große Zubau im Donauspital seit der Eröffnung vor 33 Jahren.(Bild: WIGEV / ARGE INA)

Die Verköstigung der Spitäler in der Donaustadt und in Floridsdorf wird auf neue Beine gestellt. In drei Jahren sollen zehnmal so viel – gesündere – Speisen ausgeliefert werden wie jetzt. Fraglich ist jedoch, ob der gesamte Ausbau der Klinik Donaustadt wie geplant stattfinden kann.

0 Kommentare

Mehr Fläche als ein Fußballfeld wird die neue Großküche für das Donauspital haben, zu der nun im bisherigen Garten des Pavillon 3 der Spatenstich erfolgte. Ende 2027 soll der Bau mit Keller, Erdgeschoß und erstem Stock fertig sein, Mitte 2028 der Betrieb anlaufen. Die neue Speisenaufbereitung bedeutet eine Verzehnfachung der bisherigen Kapazitäten. Dabei ist nicht nur die steigende Zahl von Bewohnern – und damit auch Patienten – in der Donaustadt mitgedacht, sondern auch ganz Floridsdorf, dessen Klinik künftig von der Donaustadt versorgt werden soll.

Neue Art der Zubereitung soll mehr Qualität bringen
Die neue Großküche wird nach dem „Cook&Chill“-Verfahren arbeiten: Die Speisen werden halb gar schockgekühlt und erst unmittelbar vor dem Servieren in eigens ausgerüsteten Speisetrolleys automatisch fertig gekocht. Das bedeute auch optimale Temperaturen und frischere Speisen, in denen die Nährstoffe besser erhalten bleiben als bisher, wird versprochen. Die neue Küche soll täglich 11.500 Patienten und 2000 Spitalsangestellte mit drei Mahlzeiten täglich versorgen, also insgesamt über 40.000 jeden Tag. 

So soll das geplante neue Restaurant in der Klinik Donaustadt aussehen.
So soll das geplante neue Restaurant in der Klinik Donaustadt aussehen.(Bild: WIGEV / ARGE INA)

Für die Mitarbeiter bringt der Neubau außerdem auch ein neues Restaurant mit Aufenthaltsbereich. Herwig Wetzlinger, als Vize-Generaldirektor des Wiener Gesundheitsverbunds (Wigev) für dessen Bau-Offensive verantwortlich, versprach beim Spatenstich, man werde den vorgesehenen Zeit- und Finanzplan strikt einhalten, was den ebenfalls anwesenden Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) zum Kommentar veranlasste: „Die Politik wird’s freuen. Besonders viel Geld haben wir eh nicht in letzter Zeit.“

Zitat Icon

Die Speisenversorgung für Patienten und Mitarbeiter neu aufzustellen, ist inzwischen dringend nötig. Wir werden im Zeit- und Kostenrahmen bleiben. 

WIGEV-Vizechef Herwig Wetzlinger

Bild: David Bohmann

Nur der erste Puzzlestein für große Erweiterung
Das neue Gastro-Zentrum ist der erste Puzzlestein im geplanten Ausbau der Klinik Donaustadt. Dann steht der Umbau der Zentralen Notaufnahme an. Dieses Projekt ist ebenfalls bereits auf Schiene. Der Rest des Ausbauprogramms steht Wien-weit jedoch auf immer wackeligeren Beinen.

Lesen Sie auch:
Ewiges Warten, mehrmaliges Vertrösten: Der Leidensdruck bei Patienten in Wien steigt
Zwei-Klassen-Medizin
„Unwürdige“ Wartezeiten in Spital und Ordi in Wien
04.09.2025
Neue Unfallchirurgie
Klinik Ottakring: Mega-Umbau nimmt Formen an
21.07.2025
Krone Plus Logo
Neue Zahlen
Wiens Spitäler werden die Personalnot nicht los
29.07.2025

Im Zuge des milliardenschweren Investitionsprogramms des Wigev, bei dem alle städtischen Spitäler von Grund auf modernisiert oder sogar neu gebaut werden sollen, ist in der Donaustadt bis 2037 auch der Neubau zweier Bettentrakte und der Umbau des OP-Zentrums geplant. Wetzlinger zeigte sich zuversichtlich, dass man trotz des Sparzwangs der Stadt auch diese Vorhaben umsetzen werde können.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
9° / 15°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
9° / 15°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
8° / 15°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
8° / 15°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
8° / 16°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
135.570 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
132.028 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
128.918 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1774 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1574 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1288 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Mehr Wien
Baustart in Donaustadt
Riesen-Spitalsküche für täglich 40.000 Mahlzeiten
Teilbedingte Haft
15-Jähriger stieß E-Scooter-Fahrer auf Zuggleise
Aber nicht für immer
Wiens berühmtestes Café schließt seine Pforten
Danke, Feuerwehr!
Wiener Kaiser Wiesn: 1,22 für die Feuerwehr
Budget wurde gekürzt
Jetzt fix: Nightjet nach Paris wird eingestellt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf