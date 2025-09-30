„Größtes Geschenk!“ Baby-Glück nach Traumhochzeit

Verletzungsdrama überschattet Sieg der Dolphins
NFL
Das Familienglück ist perfekt: Nach der Traumhochzeit im vergangenen Jahr darf sich US-Boy Luke Winters jetzt auch noch über Nachwuchs freuen.
„Das schönste Geschenk“, schreibt Luke Winters zu seinem jüngsten Instagram-Posting. Dieses zeigt ihn mit seiner Ehefrau Cassandra sowie dem neugeborenen Bo David Winters, der genau vor einer Woche das Licht der Welt erblickt hatte.
Zahlreiche Ski-Kollegen gratulieren dem US-amerikanischen Slalomspezialisten. Vor etwas mehr als einem Jahr hatten sich Luke Winters und seine Cassandra das Ja-Wort gegeben.
Sportliche Krise
Während er privat auf Wolke sieben schwebt, läuft es sportlich bei Winters hingegen gar nicht rund. Seit Februar 2023 schaffte es der US-Boy nicht mehr in die Weltcuppunkte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.