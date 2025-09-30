Vorteilswelt
US-Boy voller Freude

„Größtes Geschenk!“ Baby-Glück nach Traumhochzeit

Ski Alpin
30.09.2025 08:49
Luke Winters freut sich über Nachwuchs.
Luke Winters freut sich über Nachwuchs.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, instagram.com/lukedwinters)

Das Familienglück ist perfekt: Nach der Traumhochzeit im vergangenen Jahr darf sich US-Boy Luke Winters jetzt auch noch über Nachwuchs freuen.

„Das schönste Geschenk“, schreibt Luke Winters zu seinem jüngsten Instagram-Posting. Dieses zeigt ihn mit seiner Ehefrau Cassandra sowie dem neugeborenen Bo David Winters, der genau vor einer Woche das Licht der Welt erblickt hatte.

Zahlreiche Ski-Kollegen gratulieren dem US-amerikanischen Slalomspezialisten. Vor etwas mehr als einem Jahr hatten sich Luke Winters und seine Cassandra das Ja-Wort gegeben.

Sportliche Krise
Während er privat auf Wolke sieben schwebt, läuft es sportlich bei Winters hingegen gar nicht rund. Seit Februar 2023 schaffte es der US-Boy nicht mehr in die Weltcuppunkte.

