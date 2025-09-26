St. Pölten entgeht Niederlage ++ Austria siegt

US-Fans verhöhnten beim Ryder Cup eigenen Spieler
Der SKN St. Pölten hat in der Frauen-Fußball-Bundesliga die erste Saisonniederlage gerade noch abgewendet!
Elli Seiro traf für den Serienmeister beim 1:1 gegen SCR Altach am Freitagabend erst in der 93. Minute zum Ausgleich, nachdem Brigitta Pulins (80.) die Vorarlbergerinnen spät voran gebracht hatte.
Makellose Austria
Für St. Pölten war es in der siebenten Runde der erste Punkteverlust der Saison. Makellos blieb die Austria, die Wienerinnen gewannen gegen Red Bull Salzburg klar 6:0 (1:0).
In der Tabelle liegt die Austria mit dem Maximum von 18 Punkten voran, St. Pölten folgt mit 16 Zählern.
