Im Windschatten der Italiener zu Olympia

Statt der üblichen sechs Stationen hat der Weltcup in der Olympia-Saison nur vier. Nach den ersten beiden – jeweils in Montreal ausgetragen – hat der 26-Jährige einen 23. Platz über 500 und einen 24. Rang über 1500 Meter zu Buche stehen. „Drei der vier Ergebnisse werden in die Wertung genommen, also wäre es gut, nachzulegen“, geht er voll Tatendrang in die ausstehenden Wettbewerbe in Polen (20. bis 23. November) und Holland (27. bis 30. November). Welche Platzierungen am Ende tatsächlich für ein Olympia-Ticket reichen, ist höhere Mathematik: es zählt die Quote, die Anzahl der fix Qualifizierten, Staffeln und Mixed-Teams. Und wenn es für Österreich einen Platz gibt, stellt sich noch die Frage, welcher Athlet ihn wahrnehmen darf.