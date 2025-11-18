Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nico Andermann

Im Windschatten der Italiener zu Olympia

Wien
18.11.2025 09:00
Nico Andermann in Action.
Nico Andermann in Action.(Bild: Andre Weening)

Seit Jahren schon trainiert Wiens Shorttrack-Ass Nico Andermann in Bormio. Während sein Italienisch immer besser wird, hat er auf dem Eis realistisch Chancen auf einen Platz bei Olympia 2026 in Mailand. Die Gastgeber, mit denen er und der Steirer Tobias Wolf trainieren, sind automatisch qualifiziert. Für Österreich ist es etwas komplizierter.

0 Kommentare

„Es schaut im Moment ganz gut aus“, traut sich auch Nico selbst nicht allzu konkret zu werden, wenn es um seine Chancen geht, im Februar 2026 bei den olympischen Shorttrack-Bewerben in Mailand an den Start gehen zu können. 

Beim Shorttrack zählt jeder Millimeter.
Beim Shorttrack zählt jeder Millimeter.(Bild: Shapevisions)

Statt der üblichen sechs Stationen hat der Weltcup in der Olympia-Saison nur vier. Nach den ersten beiden – jeweils in Montreal ausgetragen – hat der 26-Jährige einen 23. Platz über 500 und einen 24. Rang über 1500 Meter zu Buche stehen. „Drei der vier Ergebnisse werden in die Wertung genommen, also wäre es gut, nachzulegen“, geht er voll Tatendrang in die ausstehenden Wettbewerbe in Polen (20. bis 23. November) und Holland (27. bis 30. November). Welche Platzierungen am Ende tatsächlich für ein Olympia-Ticket reichen, ist höhere Mathematik: es zählt die Quote, die Anzahl der fix Qualifizierten, Staffeln und Mixed-Teams. Und wenn es für Österreich einen Platz gibt, stellt sich noch die Frage, welcher Athlet ihn wahrnehmen darf. 

„Amtssprache“ ist Englisch
Beim Training in Bormio ist allerdings nicht Italienisch die „Amtssprache“, sondern Englisch. Die Trainingsgruppe ist international, umfasst neben den starken Italienern, Andermann und dem Steirer Tobias Wolf auch Tschechen, Franzosen und einen Australier. „Und unsere Trainerin kommt aus China“, schmunzelt Nico. Der die zwei Kilometer vom Apartment zur Halle gerne mit dem Rad zurücklegt. Im Februar möchte er aber auf jeden Fall auf seinen geliebten Kufen über das olympische Eis gleiten. Seit Veronika Windisch 2014 war Österreich nicht mehr dabei.

Porträt von Felix Cerny
Felix Cerny
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 6°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
4° / 6°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
3° / 5°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
4° / 6°
Symbol wolkig

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
198.318 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
196.225 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
195.339 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Wien
Nico Andermann
Im Windschatten der Italiener zu Olympia
„Es stimmt nicht“
Streit um Kürzungen bei Suchthilfe geht weiter
Krone Plus Logo
U17-Fußball-WM
„Glaube ist groß! Wir genießen die Aufmerksamkeit“
Krone Plus Logo
Sparzwang als Hürde
So soll es mit der Wiener Event-Arena weitergehen
„Krone“-Interview
Bunt.: „Man wartet auf den Fehler in der Rechnung“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf