Sorge um den Umbau der Landstraßer Hauptstraße

Wegen der Sparpläne schlagen die Grünen jetzt Alarm. Doch Stadt und auch der Bezirk dementieren.
Die budgetäre Lage der Stadt bleibt sehr angespannt. Auch die Bezirke müssen ihre Gürtel enger schnallen – wir berichteten. Welche Projekte und Vorhaben wackeln? Niemand lässt sich derzeit in die Karten schauen. Noch wird in den Amtsstuben der Bezirksvorsteher gerechnet.
Im 3. Bezirk soll das Herzstück, die Landstraßer Hauptstraße, neu gestaltet werden. Doch die Grünen befürchten jetzt, dass der geplante Umbau jetzt abgeblasen werden könnte. Der Vorwurf: Bezirksvorsteher Erich Hohenberger (SPÖ) wollte keine Zusagen für die geplante Umgestaltung machen. Nur der kurze Abschnitt zwischen Schlachthausgasse und Juchgasse wurde in Aussicht gestellt, aber auch dafür sei nichts im Bezirksbudget 2026 vorgesehen. Dazu kommt: Die Landstraße wird außerdem als eine der schlechtesten barrierefreie Straßen identifiziert.
Ich werde keines von den angekündigten Projekten absagen, solange zugesagte Ko-Finanzierungen der Stadt aufrecht bleiben.
Bezirksvorsteher Erich Hohenberger (SPÖ)
Bild: Eva Manhart
„Der Umbau findet statt!“
Von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) kommt dazu ein heftiges Dementi: „Der Umbau findet statt!“ Aus dem Büro des Bezirksvorstehers Erich Hohenberger (SPÖ) heißt es, dass die budgetäre Situation nicht einfach sei, man aber am Umbau festhalte. So viel ist bereits fix: Die ersten Bauarbeiten starten im März 2026.
Zwischen Juchgasse und Schlachthausgasse werden auf rund 700 Meter auf beiden Seiten baulich getrennte Ein-Richtungs-Radwege errichtet. Nachsatz: „Dann schauen wir uns die weiteren Abschnitte an.“ Im zweiten Schritt ist unter anderem die Umsetzung von zwei Begegnungszonen geplant, für die es bereits Entwürfe gibt.
