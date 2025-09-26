Sorge um den Umbau der Landstraßer Hauptstraße

Im 3. Bezirk soll das Herzstück, die Landstraßer Hauptstraße, neu gestaltet werden. Doch die Grünen befürchten jetzt, dass der geplante Umbau jetzt abgeblasen werden könnte. Der Vorwurf: Bezirksvorsteher Erich Hohenberger (SPÖ) wollte keine Zusagen für die geplante Umgestaltung machen. Nur der kurze Abschnitt zwischen Schlachthausgasse und Juchgasse wurde in Aussicht gestellt, aber auch dafür sei nichts im Bezirksbudget 2026 vorgesehen. Dazu kommt: Die Landstraße wird außerdem als eine der schlechtesten barrierefreie Straßen identifiziert.