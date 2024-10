OÖ gibt grünes Licht für grüne Stahlproduktion

Für Voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner ist es „Österreichs größtes Klimaschutzprogramm“: Bis 2027 will der Stahlkonzern je einen Koks-Hochofen in Linz und Donawitz (Steiermark) durch einen Elektrolichtbogenofen ersetzen. Damit wird die Stahlerzeugung quasi grün. Bis 2029 sollen so rund 30 Prozent an CO₂-Emissionen eingespart werden.