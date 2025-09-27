Neue Hoffnung gegen gefürchtete Keime im Spital

Besonders gefährlich ist das Bakterium Clostridioides difficile, das massive Durchfälle, Blutvergiftung und manchmal den Tod verursachen kann. Doch es sind nicht nur die medizinischen, sondern auch die wirtschaftlichen Folgen dieses Erregers, die dem Gesundheitssystem Probleme bereiten. Neue Erkenntnisse zeigen aber: Ganz bestimmte Probiotika könnten bei Vorbeugung und Therapie sehr nützlich sein.