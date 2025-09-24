Erste sichere Heimat für heimischen Filmschatz

„Jedenfalls“ sensationelle Archiv-Funde zu erwarten

Das Gebäude wurde um 5,5 Millionen Euro von der Bundestheater-Gesellschaft ART for ART errichtet, der das Areal gehört. Damit ist auch die einstmalige Vision vom Kultur-Cluster hinter dem Schweizergarten – mit dem Foto-Arsenal, den Atelierhallen des Bundes und den Bundestheater-Probebühnen – in der Realität angekommen. Viel von den Baukosten entfielen auf die aufwändige Klimatisierung: Die kostbaren Farbfilm-Originale halten sich am besten bei strengen Minusgraden.