Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Archiv im Arsenal

Erste sichere Heimat für heimischen Filmschatz

Wien
24.09.2025 16:40
Das heimische Filmerbe kann mit dem neuen Archiv nun für künftige Generationen bewahrt werden.
Das heimische Filmerbe kann mit dem neuen Archiv nun für künftige Generationen bewahrt werden.(Bild: Eszter Kondor)

Das Filmmuseum hat sein lang ersehntes „LAB“.Archiv im Arsenal. Damit ist das filmische Erbe des Landes in Sicherheit – und die Suche nach verborgenen Sensationen kann beginnen

0 Kommentare

Filmmuseum-Direktor Michael Loebenstein war gerade angesichts des Regenwetters in bester Laune: Man habe nun „das erste Sammlungsgebäude, in das es nicht hineinregnet“, freute er sich bei der Eröffnung des Archiv- und Werkstättenhauses „Filmmuseum LAB“ im Arsenal. Erst jetzt könne man „alles, was in der Filmgeschichte geschehen ist, bearbeiten und behüten“.

„Jedenfalls“ sensationelle Archiv-Funde zu erwarten
Das Gebäude wurde um 5,5 Millionen Euro von der Bundestheater-Gesellschaft ART for ART errichtet, der das Areal gehört. Damit ist auch die einstmalige Vision vom Kultur-Cluster hinter dem Schweizergarten – mit dem Foto-Arsenal, den Atelierhallen des Bundes und den Bundestheater-Probebühnen – in der Realität angekommen. Viel von den Baukosten entfielen auf die aufwändige Klimatisierung: Die kostbaren Farbfilm-Originale halten sich am besten bei strengen Minusgraden.

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, „ART for ART“-Geschäftsführerin Petra Höfinger, ...
Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, „ART for ART“-Geschäftsführerin Petra Höfinger, Vizekanzler Kulturminister Andreas Babler und Filmmuseum-Direktor Michael Loebenstein bei der Eröffnung des „Filmmuseum LAB“(Bild: Imre Antal)

Das erfasste Archiv des Filmmuseums umfasst um die 500.000 Filme und andere Sammlungsgegenstände. Gerade die neue Infrastruktur mit hochmodernen Bearbeitungsgeräten ermögliche es jedoch erst jetzt, die Archivschätze wirklich zu überblicken: „Wo immer wir eine Kiste öffnen, ist etwas Interessantes drin“, so Loebenstein. Für die Zukunft seien „jedenfalls“ sensationelle Funde zur heimischen Geschichte – das Museum hat auch unzählige noch nie gesichtete Amateurfilme in seinem Besitz – und Filmgeschichte zu erwarten.

Lesen Sie auch:
Wie die Kinobetreiber herausfanden, verbarg sich unter dem bisherigen Verputz die originale ...
Innovation & Tradition
Wiens ältestes Kino startet zum 120er neu durch
16.09.2025
Krone Plus Logo
Filmdreh abgeblasen
Förderstopp kostet Wien 100-Millionen-Dollar-Deal
01.06.2025
Ganz ohne Bezahlung
Warum Hollywoodstars privat von Wien schwärmen
28.05.2025

Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) sprach von einem „absoluten Freudentag für die Filmkultur“ nach Phasen des „Unmuts“, offenbar die Konflikte um gestrichene Förderungen meinend. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler sah in dem neuen Gebäude zudem ein Modell für die Zukunft – erstens, weil alle Beteiligten an einem Strang gezogen hätten und das Projekt damit sparsam gehalten hätten, und zweitens, weil damit ein neuer Kultur-Brennpunkt „außerhalb von Bobohausen“ entstanden sei.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
12° / 13°
Symbol starker Regen
Wien 11. Simmering
12° / 13°
Symbol starker Regen
Wien 14. Penzing
11° / 12°
Symbol starker Regen
Wien 19. Döbling
11° / 12°
Symbol starker Regen
Wien 21. Floridsdorf
12° / 13°
Symbol starker Regen

krone.tv

Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Gehen wir zu früh in Pension – oder zu spät?
„Fahren Höllentempo“
Warum das Pensionsalter viel zu schnell steigt
Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
237.249 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
193.502 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
173.631 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2022 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1836 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1648 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Wien
Millionen Euro Schaden
Kampf gegen Sozialbetrug durch dubiose Firmen
Archiv im Arsenal
Erste sichere Heimat für heimischen Filmschatz
Gloggnitz holt Punkt
Leobendorf top – kein Trainereffekt beim FavAC!
Krimineller Slowake
Dutzende Taten: Polizei verhaftet Hotel-Einbrecher
Schulmediziner fehlen
Ärztekammer: „Eier besser dokumentiert als Kinder“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf