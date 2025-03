Fall Anna (12): Angeklagter spricht von „Irrtum“

Der Verteidiger des Afghanen spricht am Montag von einem „Irrtum“ betreffend die Altersgrenzen. Das sehe man auch in der Anklage. Auch dort sei laut dem Verteidiger betreffend das Alter ein Fehler drin. Sein Mandant habe sich im Internet erkundigt und damals auch mit einer Sozialarbeiterin darüber gesprochen, ob es „ok sei, wenn er mit ihr was hat?“ Diese hätte geantwortet: „Wenn es freiwillig ist, dann ist es erlaubt.“ – „Das war mein erstes Mal. Und auch meine erste Liebe“, sagt er und ergänzt: „Ich habe mich geirrt. Ich war der festen Überzeugung, dass es erlaubt ist.“