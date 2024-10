Fall Anna (12): Neue Anklage wegen Vergewaltigung

Tatort war eine Parkgarage

Wie die „Krone“ erfahren hat, steht in Fall Nummer zwei auch bereits der Prozesstermin: Am 26. November soll im Wiener Landesgericht gegen einen 17-jährigen Syrer, der 2015 mit seiner Familie nach Österreich gekommen war, verhandelt werden. Ihm wird vorgeworfen, das Mädchen, das er im Motorikpark in Favoriten kennengelernt hatte, in einer nahegelegenen Parkgarage vergewaltigt zu haben.