Exklusivvertrag: FIS und Infront bündeln WM-Rechte

Die FIS bezeichnete den Vertrag in einer Aussendung vom Montag als „wichtigen Meilenstein“. Die Ankündigung folgte exakt eine Woche nach der kommunizierten Einigung über die Zentralisierung der Weltcup-Medienrechte – darunter auch jene für Veranstaltungen in Österreich, unter dem Dach von FIS und Infront. „Durch die Zusammenlegung der Rechte für die Weltcup- und WM-Bewerbe schaffen wir ein stärkeres, kohärenteres und wertvolleres Angebot für unsere Übertragungspartner“, wurde FIS-Präsident Johan Eliasch zitiert.