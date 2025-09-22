Ehemann vor Gericht
Fall um vermisste junge Mutter fesselt Frankreich
In Frankreich kommt jetzt einer der berühmtesten Vermisstenfälle der vergangenen Jahre vor Gericht. Im Dezember 2020 verschwand eine damals 33-Jährige. Ermittlerinnen und Ermittler gingen bald von einer Straftat aus, doch eine Leiche wurde bis heute nicht gefunden. Auch ein Geständnis gibt es nicht.
Fahnderinnen und Fahnder gingen damals von Haus zu Haus, Freiwillige und Hunde durchforsteten die Umgebung. Auch Helikopter und Drohnen kamen zum Einsatz, ein Teich wurde abgepumpt – doch ohne Erfolg. Die 33-jährige Krankenschwester blieb verschwunden.
Vermisst gemeldet hatte sie ihr Ehemann, der ein halbes Jahr nach dem Vorfall ins Visier geriet. So waren etwa seine Aussagen widersprüchlich und Bekannte erzählten von Drohungen, die er gegen seine Noch-Frau ausgesprochen haben soll. „Ich werde sie töten, ich werde sie begraben und niemand wird sie finden“, gab die Mutter des Mannes laut Berichten wieder.
Die beiden waren zum Zeitpunkt des Verschwindens der Frau in der Scheidungsphase. Sie haben zwei gemeinsame Kinder, damals sechs und eineinhalb Jahre alt. Französische Medien berichteten, dass die 33-Jährige heimlich einen neuen Partner gehabt habe.
Mitgefangener berichtet von Geständnis
Ab dem heutigen Montag steht der heute 38-jährige Ehemann wegen Tötung vor Gericht. „Ich bin und war vielleicht kein perfekter Ehemann, vielleicht kein perfekter Papa, ich bin sicherlich nicht perfekt. Aber, was sicher ist, ist, dass ich kein Mörder bin“, sagte er. Die Äußerungen seiner Mutter wies er als „leere Worte“ zurück.
Allerdings spricht vieles gegen ihn. Ein ehemaliger Mitgefangener und eine Freundin berichteten, dass der 38-Jährige ihnen gesagt hätte, seine Frau getötet zu haben. Zwei Nachbarinnen gaben an, in der Nacht des Verschwindens die Schreie einer Frau gehört zu haben. Im Fall einer Verurteilung droht dem Mann lebenslange Haft.
Der rätselhafte Fall hat viele Menschen in Frankreich in seinen Bann gezogen. Medien zeichnen den Verlauf der Ermittlungen, die Tage vor und nach dem Verschwinden detailliert nach, etwa in Podcasts, Videos und Artikeln.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.