Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Billie Jean King Cup

USA besiegen Großbritannien und erreichen Finale!

Tennis
20.09.2025 17:02
Jessica Pegula
Jessica Pegula(Bild: AP/Andy Wong)

Titelverteidiger Italien trifft am Sonntag im Finale des Billie Jean King Cup auf Rekordsieger USA!

0 Kommentare

Die US-Tennis-Asse setzten sich im zweiten Halbfinale am Samstag in der chinesischen Metropole Shenzhen gegen Großbritannien 2:0 durch. Emma Navarro und Jessica Pegula machten mit ihren Siegen im Einzel den Final-Einzug perfekt. Die Italienerinnen hatten tags zuvor die Ukraine 2:1 bezwungen.

„Wird eine neue Erfahrung für uns!“
Navarro machte in dem Ländervergleich mit einem 3:6, 6:4, 6:3 gegen Sonay Kartal den erfolgreichen Auftakt für die USA, Pegula gewann anschließend gegen Katie Boulter 3:6, 6:4, 6:2.

„Ich stehe zum ersten Mal im Finale“, sagte Pegula. „Ich glaube, für alle im Team ist es das erste Mal, also wird es eine neue Erfahrung für uns. Aber es gibt niemanden, mit dem ich das lieber teilen würde“, meinte sie in Richtung von Navarro und des übrigen Teams.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
134.463 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
104.718 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
103.251 mal gelesen
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1745 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
1626 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Innenpolitik
Nach Reform „nur“ 2500 Euro für syrische Familie
954 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker im Gespräch mit Petja Mladenova und Nikolaus Frings u.a. über ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf