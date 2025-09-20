USA besiegen Großbritannien und erreichen Finale!

Titelverteidiger Italien trifft am Sonntag im Finale des Billie Jean King Cup auf Rekordsieger USA!
Die US-Tennis-Asse setzten sich im zweiten Halbfinale am Samstag in der chinesischen Metropole Shenzhen gegen Großbritannien 2:0 durch. Emma Navarro und Jessica Pegula machten mit ihren Siegen im Einzel den Final-Einzug perfekt. Die Italienerinnen hatten tags zuvor die Ukraine 2:1 bezwungen.
„Wird eine neue Erfahrung für uns!“
Navarro machte in dem Ländervergleich mit einem 3:6, 6:4, 6:3 gegen Sonay Kartal den erfolgreichen Auftakt für die USA, Pegula gewann anschließend gegen Katie Boulter 3:6, 6:4, 6:2.
„Ich stehe zum ersten Mal im Finale“, sagte Pegula. „Ich glaube, für alle im Team ist es das erste Mal, also wird es eine neue Erfahrung für uns. Aber es gibt niemanden, mit dem ich das lieber teilen würde“, meinte sie in Richtung von Navarro und des übrigen Teams.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.