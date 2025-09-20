Gratis-Jahreskarte bleibt – Verband atmet auf

Für Menschen mit einem Behinderungsgrad von 70 Prozent gibt es ab 3. November 2025 bei den Wiener Linien die neue „Jahreskarte Spezial“ um 300 Euro. 29.300 Wiener haben Anspruch darauf. Der Österreichische Behindertenrat begrüßt die Einführung dieser Ermäßigung, fordert aber, dass die Preisreduktion bereits für Personen mit einem Grad der Behinderung ab 50 Prozent gelten soll.