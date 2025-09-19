Hüttengaudi: So begeisterte Heidi Klum die Promis

Zum ersten Mal lud Topmodel Heidi Klum zum „HeidiFest“ ins Münchner Hofbräuhaus – und Stars, Sternchen sowie enge Freunde vom Topmodel ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Im Gespräch mit krone.tv verriet Heidi, wie es überhaupt zu der Idee kam, und auch Tochter Leni verriet uns, wie stolz sie auf ihre Mama ist.