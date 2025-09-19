krone.tv vor Ort

Hüttengaudi: So begeisterte Heidi Klum die Promis

Adabei-TV Clips
19.09.2025 14:12
0 Kommentare

Zum ersten Mal lud Topmodel Heidi Klum zum „HeidiFest“ ins Münchner Hofbräuhaus – und Stars, Sternchen sowie enge Freunde vom Topmodel ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Im Gespräch mit krone.tv verriet Heidi, wie es überhaupt zu der Idee kam, und auch Tochter Leni verriet uns, wie stolz sie auf ihre Mama ist. 

Weitere Videos
Feierte: Die Redaktion der „Krone“-Burgenland um Ressortleiter Philipp Wagner (4. v. li.)
„Krone“-Burgenland
Zeitung für die Menschen, direkt bei den Menschen
Adabei Österreich
Musiktheaterpreis 2025
„Einfach schön“: Moretti mit Sonderpreis geehrt
Adabei-TV Clips
Philipp Jelinek (M.) mit Fans in Wien, wo er sein Buch „Rückenfit mit Philipp“ präsentierte.
Buchveröffentlichung
Philipp Jelinek: Diese Zinsen gibt dir keiner
Adabei Österreich
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf