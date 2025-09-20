Vorteilswelt
Gürtel und Baby-News

Ein etwas anderes Geschenk zum Tag des Sports

Sport-Mix
20.09.2025 09:15
Bei der Ehrung der Polizeispitzensportler standen nicht nur die Medaillen im Rampenlicht.
Bei der Ehrung der Polizeispitzensportler standen nicht nur die Medaillen im Rampenlicht.(Bild: BMI Karl Schober )

Goldener WM-Gürtel, stolze Medaillen, ein Minister mit Boxhandschuhen und sogar Baby-News. Bei der Ehrung der Polizeispitzensportler standen nicht nur die Medaillen im Rampenlicht, sondern auch die Leidenschaft und die doppelte Rolle als Polizist und Athlet.

Zeitgerecht zum Tag des Sports bekamen die Polizeispitzensportler nach einer erfolgreichen Sommer-Saison von Gerhard Karner ihre Auszeichnungen verliehen. Und auch der Innenminister erhielt von den Sportlern ein besonderes Geschenk. Als Dankeschön für die Unterstützung und motivierenden WhatsApp-Nachrichten überreichten die Polizeispitzensportler Karner von ihnen signierte Boxhandschuhe, die zuvor von Lisa Fuhrmann im Training getragen wurden. „Verwenden werde ich sie zwar nicht, aber sie bekommen einen besonderen Platz bei mir zuhause“, erklärt der Innenminister lachend.

Innenminister Karner staunte über WM-Gürtel
Für großes Staunen sorgte der goldene Gürtel, den Stella Hemetsberger für ihren Weltmeistertitel im Kickboxen in Bangkok gewonnen hat. Auch Martina Kuenz präsentierte stolz ihre Bronze-Medaille. „Solche Erfolge sind das Aushängeschild dafür, welch großartige Leistungen im Polizeisport erbracht werden können. Aber es sind nicht nur die Stockerlplätze, die wichtig sind, wir sind sehr stolz auf alle unsere Polizeispitzensportler, weil sie noch neben ihrer sportlichen Karriere die Polizeiausbildung genießen und somit eine große Vorbilderrolle übernehmen“, lobt Karner stolz.

Judo-Talent Hiden schwärmt von Polizeikarriere
Für die Spitzensportler spielen ihre Positionen bei der Polizei ebenfalls bedeutsame Rollen: „Als Polizeisportlerin ist es etwas ganz Besonderes, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Ich wollte nämlich immer schon Polizistin werden, aber meine Leidenschaft Judo nicht aufgeben“, verrät Verena Hiden mit einem zufriedenen Lächeln. „In den meisten Sportarten ist eine Karriere ohne Unterstützung nicht möglich. Und gerade mit der Polizei hat man nicht nur einen Unterstützer, sondern auch eine Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen. Deshalb bin ich sehr dankbar“, erklärt Olympiateilnehmer Alexander Horst. Nur für einen war die Verleihung eher nebensächlich. Beach-Boy Julian Hörl wurde am Montag zum zweiten Mal stolzer Vater von einem Mädchen.

Sophie Hartl
