Ein etwas anderes Geschenk zum Tag des Sports

Judo-Talent Hiden schwärmt von Polizeikarriere

Für die Spitzensportler spielen ihre Positionen bei der Polizei ebenfalls bedeutsame Rollen: „Als Polizeisportlerin ist es etwas ganz Besonderes, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Ich wollte nämlich immer schon Polizistin werden, aber meine Leidenschaft Judo nicht aufgeben“, verrät Verena Hiden mit einem zufriedenen Lächeln. „In den meisten Sportarten ist eine Karriere ohne Unterstützung nicht möglich. Und gerade mit der Polizei hat man nicht nur einen Unterstützer, sondern auch eine Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen. Deshalb bin ich sehr dankbar“, erklärt Olympiateilnehmer Alexander Horst. Nur für einen war die Verleihung eher nebensächlich. Beach-Boy Julian Hörl wurde am Montag zum zweiten Mal stolzer Vater von einem Mädchen.