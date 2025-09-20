„Bis zum Sieg“
Israelische Ex-Geisel will wieder zurück zur Armee
Der im Mai von der Terrororganisation Hamas freigelassene US-Bürger Edan Alexander kündigt seine Rückkehr nach Israel an – und zwar als Soldat „an der Seite meiner Brüder“.
„So Gott will, werde ich nächsten Monat nach Israel zurückkehren. Ich werde wieder die IDF-Uniform anziehen und stolz an der Seite meiner Brüder dienen“, sagte er auf Englisch in New York bei einer Veranstaltung der privaten US-Organisation FIDF. Sie setzt sich für die Unterstützung israelischer Soldaten ein. Zugleich erinnerte er an die noch im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln. „Während ich frei bin, sind viele andere noch in Gefangenschaft. Wir dürfen sie nicht vergessen“, forderte der 21-Jährige.
„Die härtesten Tage meines Lebens“
Seine Zeit als Hamas-Geisel in den dunklen Tunneln unter dem Küstenstreifen beschrieb er als „die härtesten Tage meines Lebens“. Es seien „Tage des Kampfes, des Schmerzes und der Trennung von meiner Familie“ gewesen. „Meine Geschichte endet nicht mit dem Überleben. Sie geht mit dem Dienst weiter“, bekräftige Alexander. „Bis zum Sieg“, schloss er seine Rede.
Alexander war als Soldat bei dem beispiellosen Überfall der Hamas und anderer Extremisten aus dem Gazastreifen am 7. Oktober 2023 wie mehr als 250 andere Menschen verschleppt worden. Im Mai kam er im Rahmen einer Vereinbarung der Hamas mit den USA, ohne Beteiligung Israels, frei. Alexander besitzt neben der israelischen und die US-Staatsbürgerschaft.
In Israel wird davon ausgegangen, dass noch etwa 20 von ihnen am Leben sind. Allerdings hat die Hamas behauptet, Geiseln auf mehrere Viertel der Stadt Gaza verteilt zu haben, um so die umstrittene israelische Offensive zu stoppen.
