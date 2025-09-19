Leistungen für Familien nahmen 2024 um 6% zu

Finanziert werden die Familienleistungen aus dem Familienlastenausgleichsfond (FLAF), der 1955 geschaffen wurde und zum Großteil aus Dienstgeberbeiträgen finanziert wird. Die Regierung plant eine Reduzierung des FLAF, um die Lohnnebenkosten zu senken. Die Leistungen sollen stattdessen aus dem Budget finanziert werden.